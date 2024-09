Polizei findet Leiche neben brennendem Auto

Buchholz in der Nordheide (dpa/lni) –

Neben einem brennenden Auto ist eine Leiche gefunden worden. Polizisten entdeckten den Toten am Morgen in einem Parkhaus am Bahnhof von Buchholz in der Nordheide südlich von Hamburg, wie es in einer Mitteilung heißt. Um wen es sich bei dem toten Mann handelt, ist den Angaben nach noch unklar.

Auch die Todes- sowie die Brandursache müssten noch ermittelt werden. Zeugen hatten wegen des brennenden Autos die Polizei und Feuerwehr alarmiert, wie es hieß. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute dann den Toten. An seinem Körper habe es deutliche Brandspuren gegeben. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.