Polizei findet Leiche im See Hinterm Horn

Hamburg (dpa/lno) –

Rund eineinhalb Monate nach dem Verschwinden eines Mannes im Hamburger See Hinterm Horn hat die Polizei eine Leiche gefunden. Ob es sich bei der Leiche um den Vermissten handelt, ist noch ungeklärt, wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Am 31. August ging ein 46 Jahre alter Mann in dem Badesee in Hamburg-Allermöhe unter. Die Polizei suchte mehrfach nach ihm.

Beamte aus Bayern, die über spezielles Sonargerät verfügen, unterstützten am Dienstag die Suche der Hamburger Polizisten. Über die erneute Suche hatte zunächst das «Hamburger Abendblatt» berichtet.