Polizei findet Leiche eines Mannes in Zelt auf Kennedybrücke

Rund um die Kennedybrücke haben Obdachlose ihre Zelte aufgeschlagen. Die Polizei hat am Vormittag einen toten Mann in einem Zelt auf der Brücke gefunden. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Polizei und Feuerwehr haben in einem Zelt auf einer Brücke zwischen Binnen- und Außenalster einen toten Mann gefunden. Die Einsatzkräfte seien gegen 11.00 Uhr alarmiert worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Sie hätten den leblosen Mann vor einem Zelt auf der Kennedybrücke gefunden. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder Suizid, sagte die Polizeisprecherin. Es liege nahe, dass der 59 Jahre alte Mann obdachlos war. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.