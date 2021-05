Polizei findet kiloweise Marihuana in ehemaliger Kegelbahn

Hamburg (dpa/lno) – Die Polizei in Hamburg hat am Freitagvormittag in einer ehemaligen Kegelbahn eine große Hanfplantage und Marihuana im zweistelligen Kilobereich entdeckt. Weitere Angaben zu dem Fund seien zunächst aufgrund laufender Ermittlungsmaßnahmen nicht möglich, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag.

Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet, dass in der Kegelbahn im Keller eines Mehrfamilienhauses in Hamburger Stadtteil Hausbruch 1550 Hanfpflanzen sichergestellt worden waren. Demnach sei die Plantage professionell mit Speziallampen und Lüftungsanlage ausgestattet gewesen. Anwohner hätten die Polizei aufgrund eines strengen Marihuanageruches auf die Plantage hingewiesen.

