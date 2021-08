Polizei findet hilflose Menschen in ihren Wohnungen

Der Schriftzug „Polizei“ an einem Polizeirevier. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Bad Münder (dpa/lni) – Gleich zwei Mal haben Polizeibeamte aus Bad Münder (Kreis Hameln-Pyrmont) hilflose Menschen in ihren Wohnungen gefunden. Am Montagabend fanden sie einen bewusstlosen 28 Jahre alten Mann in dessen Wohnung, nachdem sich die besorgten Eltern an die Polizei gewandt hatten, wie diese am Dienstag mitteilte. Die Eltern hatten seit Tagen nichts mehr von ihrem Sohn gehört.

Kurze Zeit später kam es zu einem weiteren Einsatz, bei dem die Polizei ein Ehepaar im Alter von 71 und 80 Jahren in einer lebensbedrohlichen Lage in der eigenen Wohnung fand. Nachbarn hatten hier die Polizei verständigt, nachdem sie das Ehepaar seit Tagen nicht mehr gesehen hatten. Der 80-Jährige habe noch in der Wohnung wiederbelebt werden müssen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Ehepaar wurde in Kliniken gebracht.

