Polizei findet Fluchtwagen von Sicherungsverwahrtem

Hamburg (dpa/lno) –

Mit Hunden und einem Hubschrauber hat die Polizei in Hamburg am Mittwochabend nach einem vor mehreren Tagen erneut geflohenen Insassen der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel gesucht. Es seien auch 20 Funkstreifenwagen im Einsatz gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Hamburg. «Das Auto, in dem die Einsatzkräfte einen gesuchten Straftäter vermuteten, war am Mittwochabend vor der Funkstreifenwagenbesatzung geflüchtet und kurze Zeit später verlassen in der Hollestraße aufgefunden worden.» Trotz umfangreicher Fahndung bis in den späten Abend konnte der gesuchte Mann jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Nach dpa-Informationen handelt es sich bei dem Gesuchten um einen 53 Jahre alten Mann, der in der JVA zur Sicherungsverwahrung untergebracht ist. Er war am Freitag während eines Ausgangs erneut entkommen – zum bereits dritten Mal. Wegen schwerer räuberischer Erpressung und dem Führen einer Waffe wurde er 2008 zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Bereits 2017 und 2021 war der Mann bei Freigängen aus dem Gefängnis entflohen, wie die Hamburger Innenbehörde mitteilte. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.