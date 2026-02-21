Polizei findet bei Razzia Kokain, Haschisch und Marihuana

Bei einer Drogenrazzia wurde die Polizei in drei Objekten fündig. (Symbolbild) Lino Mirgeler/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Polizei hat während einer Drogenrazzia im Hamburger Stadtteil Dulsberg mehrere Rauschmittel beschlagnahmt. Wegen des Verdachts auf illegalen Drogenhandel wurden am Freitagabend drei Gebäude durchsucht, wie ein Sprecher der Polizei bestätigte. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.

Bei der Durchsuchung des ersten Gebäudes wurden neun flüchtende Männer mit 100 Gramm Marihuana, Haschisch und mehreren Gramm Kokain gestoppt. Auch in den anderen beiden Gebäuden wurden 50 Gramm Haschisch und 10 Gramm Kokain sichergestellt. Es wurden zudem drei illegale Glücksspielautomaten festgestellt.

Ein 27-Jähriger wurde festgenommen. Alle Männer wurden zunächst nach der Überprüfung wieder freigelassen.