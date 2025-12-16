Polizei findet 13 Kilo Drogen – 28-Jähriger muss in Haft

Kiel (dpa/lno) –

Nach dem Fund von 13 Kilogramm Cannabis hat die Polizei in Kiel einen 28-Jährigen festgenommen. Beamte hatten die Wohnung des Mannes aufgrund des Verdachts eines Gewaltdeliktes durchsucht, teilte die Polizei mit. Dabei fanden die Beamten neben zwei Messern auch mehrere Beutel mit Cannabis. Insgesamt wurden rund 13 Kilogramm Cannabis sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige einer Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz.