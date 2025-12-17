Polizei findet 12 Kilo Kokain – fünf Männer festgenommen

Die Polizei hat bei einem Einsatz gegen eine mutmaßliche Drogenbande aus Wolfsburg rund 12 Kilogramm Kokain gefunden. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Wolfsburg (dpa/lni) –

Bei einem Einsatz gegen eine mutmaßliche Drogenbande aus Wolfsburg hat die Polizei rund 12 Kilogramm Kokain gefunden. Die Einsatzkräfte stellten bei der Durchsuchung von mehreren Wohnungen zudem Verpackungsmaterial, Einweghandschuhe, ein Vakuumiergerät, Bargeld und verschiedene Kommunikationsmittel sicher, wie ein Pressesprecher der Polizei mitteilte.

Demnach wurden fünf Tatverdächtige im Alter von 19 bis 32 Jahren festgenommen. Gegen zwei von ihnen wurden Haftbefehle erlassen, sie sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Der Polizei zufolge handelt es sich um die größte Menge an Kokain, die bisher in der Region gefunden wurde.