Polizei fasst zwei mutmaßliche Kokain-Dealer

Hamburg (dpa/lno) –

60 Kilogramm Kokain sollen zwei mutmaßliche Drogendealer in einer Wohnung in Hamburg-Eidelstedt gelagert haben. Die beiden Männer wurden verhaftet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Einer der beiden, ein 54-Jähriger, soll das Rauschgift von dort aus an verschiedene Abnehmer verteilt haben. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Kokain bereits im vergangenen August dort gelagert.

Die Ermittler fanden bei Durchsuchungen am vergangenen Mittwoch in den Stadtteilen Eidelstedt und Altona-Altstadt sowie in einer Kleingartenparzelle in Osdorf auch ein Pistolenmagazin, mehrere Schuss scharfe Munition sowie eine Vielzahl an Kommunikationsmitteln. Zudem wurde Ausrüstung zum Betreiben einer Indoor-Cannabisplantage sichergestellt.

Die Tatverdächtigen wurden laut Polizei in die Untersuchungshaftanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an – auch in Bezug auf die Identität der Abnehmer.