Polizei fasst zufällig drei Straftäter an einem Tag

Mehrere Zufallstreffer landete die Polizei in Hannover an einem Tag, sodass mehrfach die Handschellen klickten. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Gleich drei per Haftbefehl gesuchte Personen sind in Hannover am selben Tag eher zufällig von der Bundespolizei festgenommen worden. Zwei von ihnen erschienen selbst auf der Wache, wie die Beamten mitteilten. Ein Dritter wurde nach einem Zwischenfall im Hauptbahnhof aufgegriffen.

Eine 43-Jährige kam zur Wache der Bundespolizei, um einen gestohlenen E-Scooter anzuzeigen. Bei der Aufnahme ihrer Personalien stellte sich laut Bundespolizei heraus, dass gegen die Frau ein Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen vorlag. Weil sie die Strafe von 1.350 Euro nicht zahlen konnte, muss sie nun für 45 Tage ins Gefängnis.

Vater will Kind auf Wache abholen – und wird selbst verhaftet

Ein 32-Jähriger fiel im Hauptbahnhof auf, weil er zwei Kinder beleidigte und anrempelte. Eine Streife schritt ein und stellte bei der Überprüfung seiner Daten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Unterschlagung vorlag. Auch er konnte die offene Summe von 2.681 Euro nicht begleichen und muss für die nächsten drei Monate ins Gefängnis.

Für eine weitere Festnahme sorgte schließlich der Vater eines der attackierten Kinder. Der 51-Jährige erschien auf der Wache, um seinen Sohn abzuholen – und wurde selbst verhaftet: Auch gegen ihn bestand ein Haftbefehl, in diesem Fall wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die geforderte Summe von 600 Euro konnte er nicht zahlen, doch sein Arbeitgeber sprang ein und bewahrte den Mann so vor dem Gefängnis.