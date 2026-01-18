Polizei fasst mutmaßlichen Einbrecher mit Tresor in der Hand

Hannover (dpa/lni) –

Die Polizei hat in Hannover einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat geschnappt, der einen Tresor bei sich trug. Der 32-Jährige steht im Verdacht, in der Nacht zum Samstag in ein Restaurant eingebrochen zu sein, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest.

Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatte die Polizei über den Notruf alarmiert, nachdem er einen Mann in einem geschlossenen Einkaufszentrum bemerkt hatte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass in ein Restaurant eingebrochen worden war.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung traf die Polizei im Bereich eines Ausgangs des Einkaufszentrums auf den 32-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt einen Tresor in den Händen hielt. Als er die Einsatzkräfte bemerkte, versuchte er zu Fuß zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung nahm die Polizei den Tatverdächtigen fest. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Die Ermittlungen dauern an.