Polizei fasst mutmaßliche Metalldiebe

Alfeld (dpa/lni) –

Polizisten haben nahe Hildesheim drei mutmaßliche Metalldiebe gefasst. Die drei Männer und Jugendlichen im Alter von 15, 17 und 18 Jahren hätten in der Nacht zu Donnerstag in Alfeld Kupferrohre von einer Baustelle an einem Kindergarten gestohlen, teilte die Polizei mit. Beamte stoppten den Fluchtwagen in der Nähe des Tatortes.

Ein Anwohner hatte den Angaben nach den Diebstahl beobachtet und die Polizei alarmiert. Bei der Kontrolle des Autos fanden die Polizisten 29 Kupferrohrteile sowie Kupferkabel. Der 18-Jährige gab laut Polizei an, jemand hätte ihm erlaubt, das Metall mitzunehmen. Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Eigentumsverhältnissen dauern an.