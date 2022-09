Polizei fasst Dieb von E-Lastenrad: Per GPS-Sender

Hannover/Walsrode (dpa/lni) –

Mithilfe von GPS-Signalen hat die Polizei den mutmaßlichen Dieb eines E-Lastenrades gefasst. Die Beamten stellten den Tatverdächtigen auf der Autobahn 7 bei Walsrode, wie die Polizeidirektion Hannover am Dienstag mitteilte. In seinem Transporter fand die Polizei das gestohlene Lastenrad und einen ebenfalls gestohlenen E-Scooter. Der 53-Jährige wurde festgenommen.

Das Lastenrad war am Samstag in Hannover gestohlen worden. Am Montagabend bemerkte dann der 44 Jahre alte Besitzer, dass der GPS-Sender seines Rades neue Positionsangaben sandte. Demnach war sein Rad auf der A7 unterwegs Richtung Norden. Der Besitzer verständigte die Polizei. Mithilfe der stetig aktualisierten GPS-Koordinaten fanden die Beamten schließlich den Wagen samt des Diebesgutes in Walsrode im Heidekreis.