Polizei fasst Dieb nach Handy-Klau im Zug

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem Diebstahl eines Smartphones aus einem ICE im Hamburger Hauptbahnhof hat die Polizei einen Tatverdächtigen noch am selben Morgen festgenommen. Nach Polizeiangaben hatte der 74 Jahre alte Besitzer das Telefon am Freitagmorgen in einem auf Gleis 13 stehenden Zug auf einen Tisch abgelegt, als ein unbekannter Mann es an sich nahm und aus dem Zug flüchtete. Reisende versuchten demnach vergeblich, ihn aufzuhalten.

Der Zug fuhr kurze Zeit später ab – der Geschädigte blieb an Bord und informierte die Polizei telefonisch. Er konnte sein Handy orten, zudem lagen den Ermittlern Aufnahmen des mutmaßlichen Täters aus der Videoüberwachung vor. Polizisten entdeckten den 45-jährigen Mann schließlich am U-Bahnhof Schlump und nahmen ihn fest. Das gestohlene Smartphone wurde bei ihm gefunden.

Der 45-Jährige wurde anschließend auf ein Polizeirevier gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freiem Fuß. Gegen ihn wird wegen Diebstahls ermittelt.