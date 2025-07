Polizei: Fahrgäste konnten Angreifer offenbar überwältigen

Straßkirchen (dpa) –

Der Angreifer in einem ICE in Niederbayern ist nach ersten Polizeiangaben von Mitreisenden überwältigt worden. Der Mann habe zuvor wohl in einem Abteil im Zug mehrere Passagiere mit gefährlichen Gegenständen angegriffen und verletzt, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Fahrgäste in der Nähe hätten ihn nach ersten Erkenntnissen überwältigen können, bevor die Polizei ihn festnahm.

Zur Identität des Täters machte der Polizeisprecher zunächst keine Angaben. Auch das Motiv für den Angriff blieb vorerst unklar. Zu den Tatwaffen machte der Polizeisprecher zunächst ebenfalls keine Angaben.