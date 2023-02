Polizei fahndet nach Bankkartenbetrüger

Hannover (dpa/lni) –

Die Polizei fahndet nach drei Männern, die mit einer gestohlenen Bankkarte seit mehreren Monaten in Niedersachsen mehr als 22.500 Euro erbeutet haben. Seit dem 23. September 2022 sollen sie an Bankautomaten Geld abgehoben haben oder in Geschäften beziehungsweise Tankstellen Waren gekauft haben. Insgesamt seien den Ermittlern bislang mehr als 20 Taten bekannt, teilte die Polizei in Hannover am Donnerstag mit. Ob die Bankkarte seitens des Besitzers gesperrt wurde, war der Polizeipressestelle nicht bekannt. Sieben Taten geschahen in Hannover, zwei in der Wedemark und zwölf weitere im Landkreis Vechta, im Landkreis Nienburg, in Frankfurt und in Polen.