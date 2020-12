Polizei erwischt 16-Jährigen auf Spritztour

Eine Polizistin hält während einer Polizeikontrolle eine rote Winkerkelle in die Höhe. Foto: Sebastian Willnow/zb/dpa/Symbolbild

Celle (dpa/lni) – Eine Polizeistreife hat in Celle einen 16-Jährigen mitten in der Nacht bei einer unerlaubten Spritztour mit dem Auto seiner Eltern ertappt. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge mit seiner Schwester und seinem Cousin unterwegs. «Die Mutter fiel aus allen Wolken, als die Polizei nachts um halb vier mit den Sprösslingen vor der Haustür stand», hieß es in der Mitteilung der Polizei vom Montag. Zum Glück sei nichts weiter passiert, der 16-Jährige habe nun aber ein Ermittlungsverfahren am Hals.