Polizei ertappt zwei Kurierfahrer ohne Führerschein

Ratzeburg (dpa/lno) –

Die Polizei hat in Lauenburg am Dienstag gleich zwei Kurierfahrer ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen. Zunächst sei den Beamten ein Transporter aufgefallen, dessen Fahrer und Beifahrer noch schnell vor der Kontrolle ihre Plätze tauschten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Grund dafür sei bei der anschließenden Kontrolle klar geworden: Der 20-Jährige aus dem Landkreis Lüneburg habe keinen gültigen Führerschein gehabt. Etwa eine Stunde später stoppten die Beamten einen weiteren Transporter, dessen 20 Jahre alter Fahrer aus Ostholstein einen gefälschten Führerschein vorwies.

Beide Fahrer müssen sich nach Angaben der Polizei jetzt wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Gegen den Mann aus Ostholstein wird auch wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt.