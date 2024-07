Polizei erschießt verirrtes Reh auf Autobahn

Bremen (dpa/lni) –

Die Polizei hat ein verirrtes Reh auf der Autobahn 27 in Bremen mit gezielten Schüssen erlegt. Am Samstagabend hätten Autofahrer die Behörde alarmiert, weil sich das Tier an der Anschlussstelle Bremen-Überseestadt auf die Autobahn verirrt habe, teilte die Polizei mit. Weil das Reh jederzeit vor ein Auto hätte laufen können und es keinen Fluchtweg für das Tier aus der Gefahrenzone gab, hatten die Beamten die Autobahn aus Sicherheitsgründen in Richtung Cuxhaven gesperrt und das Reh erlegt.

Die Auf- und Abfahrten wurden für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Es kam zu einem längeren Rückstau. Die Beamten legten das tote Tier schließlich neben der Autobahn ab und informierten den zuständigen Stadtjägermeister, der es wenig später abholte.