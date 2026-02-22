Polizei erschießt aggressiven Hund in Celle

Celle (dpa/lni) –

Die Polizei in Celle hat einen aggressiven Hund erschossen. Das Tier sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach über den Zaun des Grundstücks, auf dem er lebte, gesprungen, teilte die Polizei mit. Anschließend griff er einen anderen Hund an, der mit seinem Besitzer in der Nähe spazierte und verletzte ihn dabei schwer. Der 65 Jahre alte Halter des Tieres wurde beim Versuch, seinen Hund aufzuhalten, ebenfalls gebissen und schwer verletzt.

Das Tier ließ sich auch durch die alarmierte Polizei nicht beruhigen. Schließlich erschoss einer der Beamten das Tier mit seiner Dienstwaffe. Der Hund war laut Polizei bereits durch andere Beißvorfälle bekannt. Der angegriffene Hund wurde am Samstagmittag zu einem Tierarzt gebracht.