Polizei: Ermittlungsgruppe gegen gefälschte Impfausweise

Lübeck (dpa/lno) – Im Kampf gegen gefälschte Impfausweise hat die Polizeidirektion Lübeck eine gesonderte Ermittlungsgruppe eingerichtet. Seit Einführung der 2G-Regel seien die Fallzahlen stark gestiegen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Allein in Lübeck seien in den vergangenen Wochen mehr als 100 Fälle von gefälschten Impfausweisen angezeigt worden. Die meisten Anzeigen stammen danach von Apotheken, wo die Fälschungen bei der Digitalisierung aufgefallen waren. Um möglichst viele Fälschungen aufzudecken, werden Apothekenmitarbeiter fortlaufend über neue Fälschungsmerkmale informiert.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizeidirektion Lübeck haben den Angaben zufolge den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die konsequente Ahndung und Verfolgung von Straftaten im Zusammenhang mit gefälschten Impfausweisen gelegt. Jede einzelne Tat werde unter Ausschöpfung der möglichen rechtlichen Mittel verfolgt, sagte der Sprecher.

Sowohl den Fälschern als auch den Nutzern drohen den Angaben zufolge Geldstrafen oder Haftstrafen von bis zu fünf Jahren. Schon die Vorbereitung zur Fälschung ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft strafbar.

Um Fälschungen zu vermeiden, sollten keine Angaben zu Impfdaten oder Chargennummern des erhaltenen Impfstoffes in Messenger-Diensten oder sozialen Netzwerken veröffentlicht werden, rät die Polizei. Der gelbe Impfausweis in Papierform sollte sicher aufbewahrt werden, etwa in einer verschlossenen Innentasche der Jacke.

Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft