Polizei ermittelt Ursache: Brand in psychiatrischer Klinik

Rosdorf (dpa/lni) –

Nach dem Brand in einem psychiatrischen Krankenhaus in der Gemeinde Rosdorf bei Göttingen ermittelt die Polizei, wie es zu dem Feuer kam. Der Brandort sei beschlagnahmt worden, teilten die Beamten am Samstag mit. Bei dem Feuer waren drei Patienten, die in Nachbargebäuden untergebracht waren, von Rauchgas verletzt worden. Zudem verletzte sich ein Feuerwehrmann am Fuß. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich laut Polizei noch nicht abschätzen.

Als die Feuerwehr mit etwa 90 Kräften am Freitagnachmittag zu dem Brand gerufen wurde, gab es schon viel Rauch. Betroffen war laut Polizei ein Wirtschaftsgebäude, in dem unter anderem eine Küche und ein Speisesaal untergebracht waren. Das Feuer griff auf den gesamten Dachstuhl des Fachwerkgebäudes über. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle.