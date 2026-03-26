Polizei ermittelt Tatverdächtige nach Überfall auf Juwelier

Nach dem Raub auf einen Kieler Juwelier wird nach einem weiteren Tatverdächtigen gesucht. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf einen Kieler Juwelier im November haben die Ermittler die mutmaßlichen Täter ermittelt. Ein 19 Jahre alter Tatverdächtiger wurde nach wochenlangen Ermittlungen bereits am 3. März in Köln festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Vormittag berichteten. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.

Ebenfalls dringend tatverdächtig ist ein 32-Jähriger, nach dem die Polizei mit Hochdruck fahndet. Gegen beide Männer erließ das Amtsgericht Kiel Haftbefehle.

Ermittlerinnen und Ermittler waren anhand von Spuren auf die beiden Männer gekommen. Der aktuelle Aufenthaltsort des zweiten Tatverdächtigen ist derzeit den Angaben zufolge unbekannt. Nach ihm wird mit einem Foto gefahndet. Es besteht der dringende Tatverdacht wegen besonders schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Schusswaffen und Pfefferspray

Bei dem Überfall am 24. November im Stadtteil Gaarden hatten zwei maskierte Täter nach Polizeiangaben Schmuck und Wertgegenstände im Wert von etwa 200.000 Euro erbeutet. Das Duo bedrohte den Inhaber des Geschäfts nach Zeugenangaben. Dabei sollen die Täter Schusswaffen und Pfefferspray mitgeführt haben. Der 52 Jahre alte Inhaber wurde bei dem Raubüberfall leicht verletzt.

Die Täter zerschlugen gesicherte Vitrinen. Im Anschluss flüchtete das Duo samt Beute mit einem Fahrzeug.