Polizei ermittelt nach Traktor-Unfall in Zeltlager

Ein Zehnjähriger gerät in einem Zeltlager unter die Räder eines Traktors – die Polizei ermittelt die Umstände. (Symbolfoto) Friso Gentsch/dpa

Melle (dpa/lni) –

Nach einem Unfall mit einem schwer verletzten Zehnjährigen in einem Zeltlager in Melle hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Das Kind war am Mittwochabend verletzt worden, als es zusammen mit anderen Jugendlichen einen Traktor mit einem Tau ohne Motorkraft über den Zeltplatz ziehen wollte. Die Aktion sei Teil einer Team-Building-Maßnahme gewesen. Dabei sei der Zehnjährige aus zunächst nicht bekannten Gründen gestolpert, teilte die Polizei mit.

Der Traktor habe nicht mehr rechtzeitig abgebremst werden können. Das Bein und Teile des Arms des Jungen wurden von dem Fahrzeug überrollt. Das Kind wurde sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.