Polizei ermittelt nach tödlichem Rad-Unglück in Osnabrück

Osnabrück (dpa/lni) – Nach einem tödlichen Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Radfahrer in der Osnabrücker Innenstadt haben Polizei und Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Der Unfallort sei noch am Montagabend maßstabsgetreu vermessen worden, Lastwagen und Pedelec seien als Spurenträger beschlagnahmt worden, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mit. Polizeibeamte sicherten die digitalen Daten des Fahrtenschreibers im Lastwagen.

Bei dem Unfall am Montagabend war ein 28 Jahre alter Mann auf seinem Pedelec von einem abbiegenden Sattelschlepper erfasst und getötet worden. Der 43 Jahre alte Lastwagenfahrer aus dem Kreis Borken im Münsterland war in der Innenstadt von einem Geradeausfahrstreifen auf die Rechtsabbiegerspur gewechselt und hatte dabei den Radweg überquert, auf dem der Radfahrer unterwegs war. Offenbar hatte der 43-Jährige den Unfall nicht bemerkt. Er war nach etwa zwei Kilometern Fahrt stadtauswärts von der Polizei gestoppt worden. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 68 an der Unfallstelle für vier Stunden voll gesperrt.

