Polizei ermittelt nach mutmaßlichem sexuellen Übergriff

Hamburg (dpa/lno) –

Eine Joggerin ist in Hamburg-Sasel vermutlich Opfer eines Sexualdelikts geworden. Zwei Unbekannte sollen sich am Montagabend an der 21-Jährigen vergangen haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Weitere Erkenntnisse zu den Tätern und dem genauen Tatort lägen bislang nicht vor. Die Fachdienststelle für Sexualdelikte im Landeskriminalamt führe die Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise die Täter oder die Tat beobachtet haben, um Hinweise.