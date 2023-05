Polizei ermittelt nach Leichenfund vom April wegen Mordes

Hamburg (dpa/lno) –

Mehrere Wochen nach dem Fund einer Männerleiche in einer Wohnung im Hamburger Stadtteil Steilshoop hat die Mordkommission Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Zwei Männer aus dem Bekanntenkreis des 39 Jahre alten Toten seien in Verdacht geraten, am Tod des Mannes beteiligt gewesen zu sein, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Wohnungen eines 25-jährigen Syrers und eines 40-jährigen Serben wurden am Donnerstag durchsucht. Der Jüngere wurde wegen eines Haftbefehls in einer anderen Sache von Personenfahndern verhaftet.

Mitte April hatten Polizisten den 39-Jährigen tot in einer Wohnung gefunden. Sie hatten sich seinerzeit nach einem Hinweis gewaltsam Zutritt verschafft. Zunächst hatten keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vorgelegen, berichtete die Polizei am Samstag.

Bei den weiteren Ermittlungen tauchten jedoch Hinweise auf, dass der Mann mit Betäubungsmitteln vergiftet worden sei. Bei der Durchsuchung der Wohnungen der beiden Verdächtigen wurden Beweismittel sichergestellt, deren Auswertung nach Polizeiangaben noch andauert. Auch rechtsmedizinische Untersuchungen laufen noch.