Polizei ermittelt nach Hakenkreuz-Schmierereien

Duderstadt (dpa/lni) –

Ein Unbekannter hat an mehr als einem Dutzend Stellen in der Innenstadt von Duderstadt (Landkreis Göttingen) Fenster und Fassaden unter anderem mit Hakenkreuzen beschmiert. Mehr als 20 Tatorte an öffentlichen Gebäuden, Apotheken und Gaststätten seien bekannt, teilte die Polizei am Samstag mit. Neben Hakenkreuzen seien von dem Unbekannten auch Abkürzungen «sowie teils wirre, zusammenhangslose Sätze» in der Nacht zum Samstag geschmiert worden.

Wegen der geschmierten Hakenkreuze leitete die Polizei mehrere Ermittlungsverfahren ein. Die Ermittler gehen von einem einzelnen Täter aus und nehmen einen Zusammenhang mit ähnlichen Schmierereien an. Diese waren bereits in der Nacht zum Mittwoch in Duderstadt etwa am Amtsgericht, am Rathaus und an Banken aufgetaucht.