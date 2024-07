Polizei ermittelt nach Balkonsturz von 34-Jähriger

Hannover (dpa/lni) –

Ein 37-Jähriger aus Hannover steht im Verdacht, seine Lebensgefährtin von ihrem Balkon im zweiten Stock gestoßen zu haben. Die 34-Jährige wurde bereits am 22. Juni schwer verletzt vor dem Haus im Stadtteil Hainholz liegend gefunden. Rettungskräfte brachten die Frau ins Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, ergaben sich zunächst keine Hinweise auf eine Straftat, weil die Frau nicht vernehmungsfähig war. Bei einer Befragung berichtete die 34-Jährige dann aber vom Streit mit ihrem Lebensgefährten und dass sie aus Angst vor ihm über den Balkon flüchten wollte. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Mann wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung und sucht Zeugen. Es sei noch unklar, ob er handgreiflich geworden sei. Das Paar soll sich schon am Vorabend laut in der Innenstadt gestritten haben.