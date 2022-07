Polizei ermittelt gegen Hausbewohner wegen Brandstiftung

Westoverledingen (dpa/lni) –

Nach einem Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Gemeinde Westoverledingen in Ostfriesland ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei gegen einen Hausbewohner wegen schwerer Brandstiftung. Der 55-Jährige stehe im Verdacht, das Feuer mit einem Abflammgerät ausgelöst zu haben, teilten die Beamten am Mittwoch in Leer mit. Bei dem Brand am Dienstag war Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Das Feuer griff auch auf Teile des Daches über. Feuerwehrkräfte verhinderten ein Ausbreiten der Flammen. Der 55-Jährige kam in eine psychiatrische Klinik.