Polizei entdeckt vier Jugendliche in Lastwagen

Peine (dpa/lni) – Die Polizei hat in einem Lastwagen bei Peine vier junge Männer entdeckt. Der 32 Jahre alte Fahrer hatte am Samstag auf einem Autohof gehalten, als er Klopfgeräusche aus dem Inneren seines Sattelaufliegers hörte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann sagte den Beamten, dass er seine Fahrt in Rumänien begonnen, einen Zwischenstopp in Tschechien eingelegt habe und dann nach Peine gefahren sei. Die Einsatzkräfte öffneten den Sattelauflieger und stießen auf vier Jugendliche, die keine Ausweise bei sich hatten.

Auch Durchsuchungen gaben keinen Aufschluss über deren Identität. Ein Dolmetscher wurde gerufen. Die jungen Männer teilten mit, dass sie aus Afghanistan stammen und zwischen 15 und 17 Jahre alt sind. Sie wurden Mitarbeitern des Jugendamtes Peine übergeben und kamen in eine Einrichtung der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen. Gegen den Lkw-Fahrer werde wegen des Verdachts der Einschleusung von Ausländern ermittelt. Bei den vier jungen Männer gehe es um den Vorwurf der unerlaubten Einreise.

