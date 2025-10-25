Polizei entdeckt rund 200 Kilo Pyrotechnik

Hamburg (dpa/lno) –

Mehr als zweihundert Kilogramm illegale Pyrotechnik hat die Polizei in Hamburg sichergestellt. Bei der Durchsuchung eines Mehrfamilienhauses am Freitag in Billstedt fanden die Beamten mehrere Pakete mit Feuerwerksartikeln. Ein 24 Jahre alter Mann wurde vorläufig festgenommen, später allerdings wieder auf freien Fuß gesetzt.

Unter den sichergestellten Feuerwerkskörpern befanden sich laut Angaben des Radiosenders NDR 90,3 auch sogenannte Kugelbomben. Eine solche Art Feuerwerkskörper hatte an Silvester in Ochsenwerder einen jungen Mann das Leben gekostet. Die Ermittlungen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz dauern an.