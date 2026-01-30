Polizei entdeckt rund 200 Cannabispflanzen – zwei Festnahmen

Vahlbruch (dpa/lni) –

Wegen des Verdachts auf illegalen Cannabisanbau hat die Polizei in Vahlbruch (Landkreis Holzminden) zwei Gebäude durchsucht und zwei Männer vorläufig festgenommen. Einsatzkräfte vollstreckten am frühen Morgen gegen 6.00 Uhr entsprechende Beschlüsse, wie die Polizei mitteilte.

In einem der Objekte entdeckten die Beamten rund 200 Cannabispflanzen und stellten sie sicher. In einem weiteren Gebäude fanden sie eine Anlage zur Vorbereitung für den Anbau von Cannabis. Ein 53-Jähriger wurde vor Ort festgenommen und zur Dienststelle nach Holzminden gebracht. Ein weiterer Tatverdächtiger im Alter von 34 Jahren wurde im Bereich Harburg ermittelt und ebenfalls vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob Untersuchungshaft beantragt wird.