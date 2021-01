Polizei entdeckt Marihuana und leere Särge in Hamburg

Die aufblühende Knospe einer Marihuanapflanze. Foto: Richard Vogel/AP/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Polizei hat Rückstände von Marihuana in einem provisorischen Sarglager in Hamburg entdeckt. Nachbarn hatten die Einsatzkräfte wegen eines starken chemischen Geruchs gerufen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag. In dem leerstehenden Verkaufsraum staunten die Beamten dann nicht schlecht – sie entdeckten mehrere leere Särge und Rückstände von Marihuana. Das Cannabis müsse vor kurzem geerntet oder dort verarbeitet worden sein, so die Sprecherin. Wer die Räume genutzt habe sei noch unbekannt. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.