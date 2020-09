Polizei entdeckt fast 1000 Verkehrsverstöße von Radfahrern

Eine Polizistin hält während einer Polizeikontrolle eine rote Winkerkelle in die Höhe. Foto: Sebastian Willnow/zb/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Während einer Kontrollwoche hat die Polizei in der Region Hannover 994 Verkehrsverstöße von Radfahrerinnen und Radfahrern festgestellt. Mehr als jeder Dritte habe den Radweg in falscher Richtung benutzt, teilten die Beamten am Dienstag mit. Sie beobachteten darüber hinaus, dass immer mehr Radler verbotenerweise beim Fahren ihr Smartphone benutzten. 132 Handyverstöße wurden zwischen dem 31. August und 6. September geahndet. Bei der Aktionswoche in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) wurden zudem 257 Verstöße zum Nachteil von Radfahrenden entdeckt. Die meisten waren Vorfahrtsverletzungen, gefolgt vom Vorbeifahren mit zu geringem Seitenabstand. Der seit diesem Frühjahr gesetzlich vorgeschriebene Abstand von Autofahrern beim Überholen von Radfahrern beträgt innerorts 1,50 Meter und außerorts 2,00 Meter.