Polizei entdeckt Drogenplantagen in Norddeutschland

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bad Segeberg/Lüneburg (dpa) – Die Polizei hat mehrere Drogenplantagen einer Bande in Schleswig-Holstein und Niedersachsen entdeckt. Nach Angaben der Beamten vom Freitag handelte es sich um eine Gruppe von Männern im Alter von 35 bis 65 Jahren, die illegal Cannabis anbauten. Insgesamt konnten 900 Hanfpflanzen, Bargeld und Waffen sichergestellt werden. Rund 100 Polizisten und fünf Spezialhunde durchsuchten bereits am Dienstag sieben Wohnhäuser in Hasloh, Quickborn, Bad Segeberg, Ramhusen, Lüneburg und Bardowick. In drei Objekten fanden sie Plantagen.

Wo genau, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Die Bande wird sich wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz verantworten müssen. Vier Männer wurden vorläufig festgenommenen. Drei von ihnen wurden aufgrund fehlender Haftgründe zunächst wieder entlassen. Gegen einen 35-Jährigen aber wurde Haftbefehl erlassen, weil er kein deutscher Staatsbürger ist und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

© dpa-infocom, dpa:210521-99-691360/2

Pressemitteilung der Polizei