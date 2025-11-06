Polizei an Berufsschule in Mölln im Einsatz

Mölln (dpa/lno) –

Am Berufsbildungszentrum in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) gibt es einen größeren Einsatz der Polizei. Absperrungen wurden eingerichtet, die Schüler seien gehalten, in ihren Klassenräumen zu bleiben, sagte eine Polizeisprecherin. Der Unterricht an der Berufsschule laufe aber weiter. «Es gibt keinerlei Panik.»

Zu den Hintergründen gibt es noch keine gesicherten Informationen. Der Einsatz dauere an, die Lage sei statisch, sagte eine Polizeisprecherin. Die «Lübecker Nachrichten» berichteten auf ihrer Internetseite, dass Polizisten einen Schüler auf einem Parkplatz festgenommen hätten. Das bestätigte eine Polizeisprecherin nicht.

Im Februar 2024 war ein Spezialeinsatzkommando (SEK) stundenlang an der Berufsschule in Mölln im Einsatz gewesen. Zuvor war der Polizei über Notruf mitgeteilt worden, dass ein Schüler der Berufsschule eine bewaffnete Person im Schulgebäude gemeldet habe. Bei einer Durchsuchung des Gebäudes war damals allerdings kein Verdächtiger gefunden worden.