Polizei durchsucht Wohnung: Kiloweise Feuerwerkskörper

Illegale Feuerwerkskörper stehen nebeneinander. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Drogen, Waffen und kiloweise Feuerwerkskörper hat die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung in Hannover beschlagnahmt. Die Feuerwerkskörper hätten eine sogenannte Nettoexplosivmasse von rund 45 Kilogramm – das entspreche etwa 90 bis 100 Feuerwerksbatterien, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Hannover am Dienstag mit. Zivile Polizeibeamte beobachteten den Angaben zufolge am Montag einen mutmaßlichen Drogenhandel aus einer Wohnung im Stadtteil Mittelfeld.

Nach dem Deal kontrollierten die Beamten den 22 Jahre alten Käufer und fanden Marihuana. Die Drogen wurden beschlagnahmt, gegen den Mann wurden Verfahren eingeleitet – wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und weil er unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung. Dabei fanden die Beamten etwa 80 Gramm Marihuana, 8120 Euro mutmaßliches Drogengeld, zwei Schreckschusswaffen, ein Messer, einen Dolch, zwei Äxte und eine Feinwaage.

Außerdem beschlagnahmten die Einsatzkräfte mit Unterstützung von Sprengstoffexperten die Feuerwerkskörper. Gegen den 55 Jahre alten Bewohner leiteten die Beamten Verfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels sowie Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein.

© dpa-infocom, dpa:211109-99-927855/2

Mitteilung