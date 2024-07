Nach Amok-Alarm – Polizei durchsucht Schule in Bargteheide

Die Polizei durchsucht eine Schule in Bargteheide. (Symbolbild) David Inderlied/dpa

Bargteheide (dpa/lno) –

Am Schulzentrum in Bargteheide (Kreis Stormarn) hat am Vormittag wegen eines sogenannten Amok-Alarms ein Polizeieinsatz begonnen. «Es läuft eine Durchsuchung», sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Schule sei abgesperrt worden – konkrete Hinweise auf einen «Echtfall» gäbe es bisher allerdings nicht.

Nach Angaben der Polizei wurden die Schülerinnen und Schüler zunächst zu einem Sammelpunkt geführt und dort durch das Lehrpersonal und Seelsorger betreut. Mittlerweile hätten alle Schülerinnen und Schüler das Gebäude verlassen.