Polizei durchsucht besetztes Haus in Bremen

Bremen (dpa/lni) –

Die Polizei hat das besetzte Haus in Bremen durchsucht. «Menschen befanden sich nicht darin», teilte die Polizei mit. Handwerker verschlossen das Gebäude. Vor rund zwei Wochen hatten Aktivisten das Haus in der Bremer Neustadt besetzt, Fensterscheiben abgeklebt und Banner aufgehängt.

Eine Gruppe mit dem Namen «Leerstand Gestalten» besetzte das Gebäude am 18. Oktober. Das Haus stehe seit mehr als 20 Jahren leer, kritisierte die Gruppe. Der Vermiete habe offensichtlich kein Interesse, den Wohnraum für Menschen verfügbar zu machen.

Widerspruch kam vom Verband Haus & Grund. Der Eigentümer habe sich bemüht, das Gebäude zu sanieren und zu renovieren. Der 87-Jährige stellte einen Strafantrag.