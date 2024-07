Polizei durchsucht Bank nach möglichem Sprengkörper

Braunschweig (dpa/lni) –

Wegen des Hinweises auf einen möglichen Sprengkörper durchsucht die Polizei in Braunschweig ein Bankgebäude in der Innenstadt. Gegen 11.15 Uhr sei ein Hinweis auf einen Explosionskörper in der Bankfiliale bei der Polizei eingegangen, sagte ein Sprecher. Der Bereich um die Bank wurde von Beamten großräumig für Autos und Fußgänger für die Dauer der Durchsuchung abgesperrt. Auf der Plattform X warnte die Polizei die Bevölkerung vor einer Bedrohung in dem Bereich.