Polizei drückt an Himmelfahrt kein Auge zu

Kiel (dpa/lno) – In Schleswig-Holstein wird die Polizei bei Corona-Kontrollen am Himmelfahrtstag konsequent durchgreifen und kein Auge zudrücken. «Wichtig ist, dass weiterhin Ansammlungsverbote und Kontaktverbote außerhalb der Familie beziehungsweise eines weiteren Haushalts zu beachten sind», wie Polizeisprecher Torge Stelck am Dienstag sagte. So werden die Beamten auch an den touristischen Hotspots wie dem Einfelder See in Neumünster, dem Segeberger See und dem Hafen Kollmar die Einhaltung der Vorschriften kontrollieren und erforderlichenfalls einschreiten, sagte er. Das könne das Anfertigen von Anzeigen bedeuten, einen Platzverweis oder auch Ingewahrsamnahme.

Insgesamt sieht die Polizei dem Himmelfahrtstag im Norden entspannt entgegen. Bislang hätten die Menschen überwiegend die angeordneten Corona-Beschränkungen und -Hygienevorschriften eingehalten, sagte der Polizeisprecher. In der Vergangenheit sei es bei Einsätzen meist nur um Verstöße gegen die Abstandsregeln gegangen.

Der «Vatertag» sorge jedoch traditionell für mehr Einsätze wegen ausufernden Feiern und Alkohol in der Öffentlichkeit. «Daher stellen wir uns vorsorglich mit hohem Kräfteansatz aus und bringen zu Himmelfahrt rund 460 Einsatzkräfte landesweit zusätzlich in den Dienst», sagte er. Die Wasserschutzpolizei werde dafür sorgen, dass auch Sportbootfahrer die Abstands- und Hygieneregeln konsequent einzuhalten.