Polizei: Bürger sollen für Anzeigen Online-Wache nutzen

Kiel (dpa/lno) – Angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will Schleswig-Holsteins Polizei durch weniger Publikumsverkehr die Infektionsrisiken senken. Bürger sollten nur in dringenden Fällen persönlich auf den Wachen erscheinen, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Wer im Norden eine Anzeige erstatten will, soll stattdessen die Online-Wache der Polizei nutzen. Die Einsatzbereitschaft der Beamten ist davon den Angaben zufolge aber nicht beeinträchtigt. Für Notrufe stehen immer die 110 und die notwendigen Streifenwagen bereit.

