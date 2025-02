Polizei bringt große Mengen Drogen zur Müllverbrennung

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Polizei hat große Mengen an Drogen zur Vernichtung in eine Müllverbrennungsanlage gebracht. Nach Medienberichten handelte es sich um mehr als eine Tonne Kokain. Das Rauschgift soll einen Straßenverkaufswert von mehreren Hundert Millionen Euro gehabt haben. Es sei zum Teil auch in der Asservatenkammer im Strafjustizgebäude gelagert gewesen.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte, dass 127 Säcke aus der Asservatenkammer geholt wurden. Sie hätten aber nicht nur Drogen, sondern auch andere nicht mehr gebrauchte Beweismittel wie Waagen enthalten. Zur genauen Menge der Drogen und zum Ort der Lagerung machte sie keine Angaben.

Nach einem Bericht von «bild.de» wurde der Transport auf dem Weg zur Verbrennungsanlage im Stadtteil Billbrook von Spezialkräften und einem Panzerwagen der Bundespolizei geschützt.

Erst am 14. Februar hatten der Zoll und die Bundespolizei bei einer lange geplanten Aktion tonnenweise beschlagnahmtes Kokain vernichtet. «Es handelte sich um Beweismittel und Rückstellproben für Laboruntersuchungen aus mehreren Verfahren», sagte ein Sprecher des Hauptzollamts. Die Drogen waren ebenfalls mit Lastwagen zur Müllverbrennungsanlage der Stadtreinigung in Billbrook gefahren worden.