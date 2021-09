Polizei Bremen verzeichnet über 200 Einsätze am Wochenende

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Die Polizei Bremen blickt auf eine einsatzreiche Nacht zurück: In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen seien alleine über 200 Einsätze im Stadtgebiet gefahren worden, teilte die Polizei am Sonntagmittag mit. Besonders am Fähranleger am Osterdeich sei es zu zahlreichen Straftaten gekommen. Dort hielten sich nach Polizeiangaben zeitweise zwischen 250 und 350 Menschen auf.

Eine 17-Jährige attackierte danach eine 19-jährige Kontrahentin und trat auf sie ein. Anschließend flüchtete die junge Frau, konnte aber wenig später in Gewahrsam genommen werden. Ein 33-Jähriger wurde von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Wertgegenständen gezwungen, wie es hieß. Bei dem Versuch, den Angreifer abzuwehren, erlitt der Mann Schnittverletzungen an der Hand. Der Täter entkam unerkannt mit dem Handy des 33-Jährigen, das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

