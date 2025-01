Polizei: Betrunkener verletzt Beamten und Rettungssanitäter

Nortorf (dpa/lno) –

Ein betrunkener 34-Jähriger soll in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) einen Polizisten und zwei Rettungssanitäter verletzt haben. Vor dem Vorfall am Montagabend war der Mann in einer Kneipe von einem Barhocker gefallen und sollte von den Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.

Im Krankenwagen habe der Mann plötzlich einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht geschlagen, der daraufhin rückwärts über eine Liege gestürzt sei. Den Angaben nach wurden bei dem anschließenden Gemenge im Rettungswagen auch zwei Rettungssanitäter leicht verletzt. Der Polizeibeamte war aufgrund seiner Verletzungen nicht mehr dienstfähig.

Der Betrunkene sei schließlich fixiert und in ein Krankenhaus gebracht worden. Ihn erwartet nun laut Polizei eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte – zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.