Polizei beschlagnahmt mehr als 34 Kilo Kokain in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Vier Männer sind wegen des Verdachts auf Handel mit Kokain in Hamburg festgenommen worden. Mehr als 34 Kilogramm Kokain wurden beschlagnahmt, wie die Polizei mitteilte. Die Männer sollen gemeinsam an dem Handel beteiligt gewesen sein. Ein 31-Jähriger soll Kurierfahrer gewesen sein, ein 34-Jähriger und ein 49-Jähriger sollen das Kokain gelagert und ein 32-Jähriger soll den Handel koordiniert haben.

Die Beamten konnten Anfang Juli erst den 49-Jährigen vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden sie mehr als vier Kilogramm Kokain und drei Schusswaffen. Dann habe die Polizei die anderen Männer ausfindig machen können, teilte diese mit. Bei den Durchsuchungen ihrer Wohnungen habe die Polizei die restlichen Drogen gefunden. Alle vier Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft.