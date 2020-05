Polizei beschlagnahmt illegale Greifvogelfalle

Burg (dpa/lno) – Die Polizei hat am Montag im Kreis Dithmarschen eine illegale Greifvogel-Falle beschlagnahmt. Ein Taubenzüchter hatte den Fangkorb auf dem Dach eines Schuppens neben seinem Taubenschlag aufgebaut, wie ein Behördensprecher in Heide am Dienstag sagte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Die illegale Verfolgung von Greifvögeln ist in Schleswig-Holstein kein Einzelfall. Nach Angaben des Landesjagdverbands wurden in diesem Frühjahr unter anderem zahlreiche Rotmilane rund um Neumünster mit Vergiftungserscheinungen gefunden.