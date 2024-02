Polizei bekommt neue Hinweise auf Raubüberfall

Werlte (dpa/lni) –

Die Polizei im Emsland hofft bei den Ermittlungen zu einem Raubüberfall nach der Ausstrahlung der Sendung «Aktenzeichen XY… Ungelöst» am Mittwochabend auf neue Anhaltspunkte. Bis Donnerstagmittag seien neue Hinweise im unteren zweistelligen Bereich eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin. Mithilfe der ZDF-Sendung suchen die Beamten nach unbekannten Tätern, die im August 2022 in Werlte ein Ehepaar im Alter von 83 und 81 Jahren in seiner Wohnung überfielen. Dabei schlug einer der maskierten Täter auf den 83 Jahre alten Mann ein. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert eines sechsstelligen Euro-Betrages.

In der Sendung wurden erstmals Bild- und Tonaufnahmen der Täter gezeigt. Für sachdienliche Hinweise zu den Tätern ist eine Belohnung von 25 000 Euro ausgelobt.